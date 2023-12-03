الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات سديروت وعسقلان بغلاف غزة

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بانطلاق رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات سديروت وعسقلان بغلاف غزة.

استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 40 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشالهم حتى اللحظة.

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