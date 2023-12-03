الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 3 أطباء للتحقيق خلال جولة مفاجئة على مستشفى الايمان العام بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت مديرية الصحة بأسيوط جولة مفاجئة استهدفت خلالها مستشفي الايمان العام في ساعة متأخرة من الليل، وذلك بهدف تقييم الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفي وأسفرت الجولة عن إحالة 3 أطباء اخصائيين للتحقيقات لتغيبهم عن النوبتجية.

وتفقدت الحملة قسم الاستقبال العام والعناية المركزة والحروق والمبتسرين والاصابات والأقسام الداخلية من جراحة رجال وحريم وباطنة ونساء كما تفقدت الحملة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى واطمئن على مرضى الغسيل الكلوى كما دار نقاش بينهم وبين المرضي والمرافقين للمرضى.


النهوض بتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين


وكانت وزراة الصحة قد وجهت مسئولي  مديرية الصحة بمحافظة أسيوط بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة كافة المنشآت الطبية وتقييم مستوى الخدمات على أرض الواقع، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى فضلا عن متابعة المستشفيات التي يجرى تطويرها لرفع كفائتها وتذليل كافة العقبات للانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المقررة لها.

وفي هذا الإطار واستمرارًا لجولاته المفاجئة على المنشآت الصحية في مختلف الأماكن والأوقات كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتشكيل فريق، بقيادة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط وضم في عضويته دكتور مصطفي محمد مدير إدارة الطوارئ، ودكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفني ودكتورة عبير جمال مسئول الأزمات، ودكتور ايهاب عباس عضو إدارة الطوارئ، ودكتورة شيرين عبد الواحد عضو الرقابة الداخلية للقطاع الصحي،والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظ، وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة،وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بإدارة التفتيش الفني بالمديرية، لمفاجأة مستشفى الايمان العام بالاربعين ليلة أمس للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات.

الجولات التفقدية للمنشآت الطبية تهدف لتحقيق الانضباط بها

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الجولات التفقدية للمنشآت الطبية تمثل أهمية خاصة لتحقيق الانضباط بها، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فى المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية الحكومية، مما يرفع عن كاهل المواطنين تكلفة تلقى الخدمات الطبية فى المنشآت الخاصة.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنه تم الاطمئنان على انتظام سير العمل، ووجود الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى، كما وجه بضرورة تدريب الأطقم التمريضية لتنمية مهاراتهم، والالتزام بقواعد مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضي.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
مديرية الصحة بأسيوط مستشفى الإيمان العام ساعة متأخرة من الليل الخدمات الطبية والعلاجية إحالة 3 أطباء اخصائيين للتحقيقات قسم الاستقبال العام

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