الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تطالب بنفقة أبنائها من والدهم: "مبيسألش عنهم بجنيه واحد من سنتين"

محكمة الاسري
محكمة الاسري

"مدوخنى عشان يصرف على ولاده برغم أنه محاسب فى شركة كبيرة بالتجمع الخامس" بهذه الكلمات بدأت بها  “ سماح.م ” دعواها التى تحمل رقم ٥٨٣٣ لسنة ٢٠٢٣ والتى تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وقالت الأم فى دعواها: أنا بطلب منه أبسط الحقوق لأبنائى وهى متطلباتهم الأساسية من مأكل ومشرب، لكنه بيتعامل معهم ولا كأنهم أطفاله فطلقهم معى فور طلاقنا ولن يسأل عنهم مطلقا  .

واستكملت"  سماح " حديثها: قررت الطلاق منه منذ أربع سنوات بسبب تعديه الدائم على بالضرب المبرح على أتفه الأسباب مستغلا ضعف جسدى، فعشت معه أيام صعبه فكان يتناوب فى ضربي حتى تسيل الدماء من أنفي وفمى وكلها بسبب خلافات أقل من العادية بأى منزل مصري. 

قررت الطلاق منه والتنازل عن كل حقوقي له مقابل الطلاق بسلام واتفقنا بأنه سيرسل للطفلين ١٠٠٠ شهريا  جنيه بأول سنة ومع كل سنة جديدة يقوم بزيادة المبلغ.

استمر فى دفع ال ١٠٠٠ جنيه لمدة سنتين دون زيادة وبكل مرة اطلب منه زيارة المبلغ يرفض وبالنهاية توقف عن إرسال المبلغ.

وأخيرا حاولت التفاهم معه بكل الطرق الودية لكنها انتهت بالفشل فأصبح يتحجج بأن أصبح له أسرة وبيت جديد وهما أول بكل جنيه معه لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع عدة دعاوى قضائية للمطالبة بكافة حقوق ابنائى منه.

القاهرة الجديدة محكمة الاسرة دعاوى قضائية نفقة

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