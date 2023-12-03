سفير مصر بنيوزيلندا: المصريون جاءوا بطائرات من مدنهم للتصويت فى انتخابات الرئاسة

قال السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، إن كل الفئات من المصريين في الخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية، وجاءوا من أماكن بعيدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأضاف سفير مصر في نيوزيلندا، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشباب وكبار السن شاركوا في الانتخابات الرئاسية، وكذلك حديثى العهد بالانتخابات كانوا للمرة لأولى يشاركون في الانتخابات، وكل الفئات كانت ممثلة.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتابع السفير جورج عازر، أن الجالية المصرية في نيوزيلندا متواجدة في مدن بعيدة عن السفارة ويحتاجون لطائرات من أجل أن يأتون للسفارة المصرية، ولكن فوجئت أن المصريين جاءوا للسفارة عبر الطائرة، وهذا أمر يستحق الإشادة والثناء عليه، وهذا يعبر عن إدراج الجالية لأهمية الانتخابات وتحليها بقدر كبير من الثقافة والوعي والحس الوطني.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة، وعلى مدار 3 أيام، تنتهي اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.