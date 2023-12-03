وزير الاتصالات يفتتح اليوم عددا من المشروعات التكنولوجية بالمنيا

يجري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمحافظة المنيا؛ لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بالمحافظة، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقيادات الوزارة، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري.

تفاصيل زيارة وزير الاتصالات لمحافظة المنيا

ومن المقرر قيام الوزير بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي نفذتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمراكز المحافظة، منها ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات ومشروعات مصر الرقمية.

ويتضمن برنامج جولة وزير الاتصالات للمحافظة تفقد شبكة الاتصالات بقرية الأزهرية بمركز العدوة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويعقبه افتتاح مكتب بريد مدينة مغاغة عقب تطويره وتحديثه، يليه افتتاح مكتب بريد مطاي.

ويقوم الوزير بزيارة لجامعة المنيا وافتتاح مركز إبداع مصر الرقمية، والتعرف على ما يقدم للطلاب، وسيتم استعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد، وعمل لقاء مثمر مع المستفيدين من هذه الخدمات.

كما يقوم وزير الاتصالات بختام جولته بافتتاح مكتب المبيعات المتطورة بجوار سنترال مدينة المنيا.