عاجل.. لمنع "استغلاله" من الروس.. كييف تحظر سفر الرئيس السابق

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو، المعارض للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، لم يسمح له بمغادرة البلاد لأنه كان متوجهًا للقاء رئيس الوزراء المجري ما يُعرّضه لخطر "استغلال" روسي.

وكان أعلن بوروشنكو، أمس، الذي تولى رئاسة أوكرانيا من 2014 إلى 2019 وهو حاليًا نائب معارض، أنه منع من اجتياز الحدود عندما كان مسافرًا إلى الخارج لحضور "عشرات الاجتماعات في بولندا والولايات المتحدة". لكنه أكد أنه كان قد حصل على تصريح لمغادرة أوكرانيا.

وبموجب قوانين معمول بها منذ بداية الحرب في فبراير 2022، على المسؤولين الأوكرانيين أن ينالوا مصادقة السلطات على سفرهم إلى الخارج.

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان نشر السبت، أنها تلقت "معلومات حول تحضير" الروس "لاستفزازات" بهدف "تقليص دعم الشركاء الأجانب" و"تقسيم المجتمع الأوكراني".

ورأت أنّ موسكو تعتزم استغلال لقاء بين بوروشنكو وفيكتور أوربان المتهم بـ"معادة أوكرانيا".

وبالتالي، لم يُسمح للرئيس السابق ورئيس حزب "التضامن الأوروبي"، بمغادرة أوكرانيا، تحسبًا لأن "تستغله أجهزة المخابرات الروسية".