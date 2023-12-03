الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. لمنع "استغلاله" من الروس.. كييف تحظر سفر الرئيس السابق

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو، المعارض للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، لم يسمح له بمغادرة البلاد لأنه كان متوجهًا للقاء رئيس الوزراء المجري ما يُعرّضه لخطر "استغلال" روسي.

 

وكان أعلن بوروشنكو، أمس، الذي تولى رئاسة أوكرانيا من 2014 إلى 2019 وهو حاليًا نائب معارض، أنه منع من اجتياز الحدود عندما كان مسافرًا إلى الخارج لحضور "عشرات الاجتماعات في بولندا والولايات المتحدة". لكنه أكد أنه كان قد حصل على تصريح لمغادرة أوكرانيا.

 

وبموجب قوانين معمول بها منذ بداية الحرب في فبراير 2022، على المسؤولين الأوكرانيين أن ينالوا مصادقة السلطات على سفرهم إلى الخارج.

 

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان نشر السبت، أنها تلقت "معلومات حول تحضير" الروس "لاستفزازات" بهدف "تقليص دعم الشركاء الأجانب" و"تقسيم المجتمع الأوكراني".

 

ورأت أنّ موسكو تعتزم استغلال لقاء بين بوروشنكو وفيكتور أوربان المتهم بـ"معادة أوكرانيا".

 

وبالتالي، لم يُسمح للرئيس السابق ورئيس حزب "التضامن الأوروبي"، بمغادرة أوكرانيا، تحسبًا لأن "تستغله أجهزة المخابرات الروسية".

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات عسكرية إسرائيلية فى بيت حانون شمال غزة (فيديو)

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لمنع "استغلاله" من الروس.. كييف تحظر سفر الرئيس السابق

مسئول أمريكى: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة فى جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس