الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تعتزم إرسال طائرات استطلاع للبحث عن أماكن المحتجزين فى غزة

طائرة استطلاع بريطانية
طائرة استطلاع بريطانية

قالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إنها سترسل طائرات استطلاع في مهام فوق شرق البحر المتوسط بهدف تحديد أماكن تواجد أفراد، منهم بريطانيون، تحتجزهم حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن "الطائرات لن تكون مسلحة"، ولن تلعب دورًا في القتال، والغرض الوحيد من إرسالها هو تحديد أماكن احتجاز ما وصفتهم بـ"الرهائن".

وأضاف البيان أن الطائرات ستعمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، وسيتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ المحتجزين فقط إلى السلطات المسؤولة عن تحريرهم.

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس