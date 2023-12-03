بريطانيا تعتزم إرسال طائرات استطلاع للبحث عن أماكن المحتجزين فى غزة

قالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إنها سترسل طائرات استطلاع في مهام فوق شرق البحر المتوسط بهدف تحديد أماكن تواجد أفراد، منهم بريطانيون، تحتجزهم حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن "الطائرات لن تكون مسلحة"، ولن تلعب دورًا في القتال، والغرض الوحيد من إرسالها هو تحديد أماكن احتجاز ما وصفتهم بـ"الرهائن".

وأضاف البيان أن الطائرات ستعمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، وسيتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ المحتجزين فقط إلى السلطات المسؤولة عن تحريرهم.