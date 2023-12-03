دوري أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يسقط أمام أسيك الإيفواري بهدف ويتذيل مجموعته

واصل فريق الوداد البيضاوي المغربي سقوطه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ويليام كاراموكو هدف المباراة الوحيد لصالح فريق أسيك أبيدجان الإيفواري في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعدما استغل خطأ فادح في دفاعات الوداد.

وواصل الفريق المغربي نتائجه السلبية بعد خسارته المباراة الثانية حيث كان قد سقط في الجولة الأولى أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني بهدف نظيف أيضا، في أولى مواجهات المجموعة بـ دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالمغرب في مفاجأة من العيار الثقيل بالبطولة الإفريقية.

ويتواجد الوداد في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من، أسيك الإيفواري وسيمبا التنزاني وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

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جوانينج جالاكسى البوتسوانى يفاجئ الوداد المغربى ويهزمه على ملعبه فى أبطال إفريقيا

فاجأ جوانينج جالاكسي البوتسواني مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، وفاز عليه 1 / صفر على أرضه ووسط جماهيره، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل ثابانج سيسني هدف المباراة الوحيد للفريق البوتسواني في الدقيقة 33.

وكان أسيك قد خطف تعادلًا ثمينًا مع مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وقاد المباراة، تحكيميًا الحكم المصري محمد معروف، الذي احتسب ركلة جزاء لمصلحة سيمبا في الدقيقة 39، احتج عليها لاعبو الضيوف، بدعوى عدم ملامسة الكرة ليد مدافع آسيك، داخل منطقة الجزاء.

وسجل البوروندي سعيدي نتيبازونكيزا، هدف التقدم لسيمبا في الدقيقة 42 عبر ركلة جزاء.