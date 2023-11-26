الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوانينج جالاكسى البوتسوانى يفاجئ الوداد المغربى ويهزمه على ملعبه فى أبطال أفريقيا

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

فاجأ جوانينج جالاكسي البوتسواني مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، وفاز عليه 1 / صفر على أرضه ووسط جماهيره، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل ثابانج سيسني هدف المباراة الوحيد للفريق البوتسواني في الدقيقة 33.

وشهدت المجموعة ذاتها، تعادل أسيك أبيدجان الإيفواري مع مضيفه سيمبا التنزاني 1 /1، في وقت سابق من مساء السبت.

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آسيك الإيفواري يقتنص تعادلًا ثمينًا من سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

اقتنص فريق آسيك ميموزا الإيفواري، تعادلًا ثمينًا مع مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وقاد المباراة، تحكيميًا الحكم المصري محمد معروف، الذي احتسب ركلة جزاء لمصلحة سيمبا في الدقيقة 39، احتج عليها لاعبو الضيوف، بدعوى عدم ملامسة الكرة ليد مدافع آسيك، داخل منطقة الجزاء.

وسجل البوروندي سعيدي نتيبازونكيزا، هدف التقدم لسيمبا في الدقيقة 42، عبر ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، كثف آسيك، من محاولاته الهجومية وأهدر العديد من الفرص السهلة، إلى أن تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 78، عبر سيرج بوكو، بعد تلقيه كرة عرضية من ناحية اليمين من زميله كاراموكو سانكارا.

وكاد الزامبي كلاتوس تشاما، أن يسجل هدف الفوز لسيمبا في الدقيقة 85، بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه فشل في استغلاله بشكل جيد، قبل أن يتصدى لها حارس آسيك.

وعلى صعيد آخر، تغلب فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، على ضيفه الهلال السوداني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة لواندا.

وسجل إيناسو ميجيل، هدف الفوز للفريق الأنجولي، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وبذلك، يتصدر الترجي، المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بيترو أتلتيكو، الذي جاء في المركز الثاني.

وحل الهلال والنجم الساحلي، في المركزين الثالث والرابع (على الترتيب)، دون رصيد من النقاط.

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