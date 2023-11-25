الترجي يفوز على النجم الساحلي بثنائية.. وبيترو أتلتيكو يهزم الهلال في دوري الأبطال

حسم فريق الترجي، مواجهة "الكلاسيكو" التي جمعته مع ضيفه ومواطنه النجم الساحلي، بانتصار بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب حمادي العقربي برادس، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

افتتح البرازيلي يان ساس، التسجيل في الدقيقة 60، بعد انفراد بحارس النجم الساحلي، قبل أن يسجل المدافع ياسين مرياح، الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم مصري، بقيادة الدولي محمد عادل.

وجاءت المباراة، قوية وحماسية خلال شوطيها، وشهدت العديد من الفرص والمحاولات الهجومية الضائعة من كلا الجانبين.

وعلى صعيد آخر، وفي المجموعة ذاتها، تغلب فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، على ضيفه الهلال السوداني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة لواندا.

وسجل إيناسو ميجيل، هدف الفوز للفريق الأنجولي، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وبذلك، يتصدر الترجي، المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بيترو أتلتيكو، الذي جاء في المركز الثاني.

وحل الهلال والنجم الساحلي، في المركزين الثالث والرابع (على الترتيب)، دون رصيد من النقاط.