الباز: المصريون فى الخارج أثبتوا مدى وعيهم بعد مشاركاتهم الواسعة فى الانتخابات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن هناك 120 دولة حول العالم يقوم المصريون المقيمون بها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وهذه تعتبر مساحة ضخمة للغاية، كما تبرز مدى وعي المصريين بمستقبل وطنهم وماضيه وحاضره.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أن الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية حتى وقتنا الحالي، تستطيع أن تدمر بلدًا بأكمله، لكن ما تنفيذه من قِبل الإدارة المصرية الحكيمة خلال الأزمات الماضية من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية حتى حرب غزة، يبرز مدى قوة الحكومة المصرية وقت الأزمات.

وواصل: "الرئيس السيسي رجل مخلص، عمل خلال سنوات حكمه لمصر على الإصلاح الاقتصادي والعسكري، وقام بتسليح الجيش المصري بأحدث الإمكانيات، واللحظة الراهنة تحتاج إلى قائد يعلم تفاصيل البلد جيدًا".