السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات إسرائيلية: مطامع اليهود بسيناء قديمة ويكشف عن فشل مخططهم بها

سيناء
سيناء

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،  إنه في عام 1903 جاءت لجنة من خبراء ومهندسين ري ومناجم بتكليف من الحركة الصهيونية لدراسة  سيناء وهل تصلح وطنًا لهم أم لا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أنهم ظلوا في سيناء لمدة 5 أشهر وخرجوا بمشروع مقترح لإقامة دولة إسرائيلية في سيناء وأرادوا عرضها على الحكومة المصرية والإحتلال البريطاني وقتها وكانت تمتد للعريش.

سبب رفض الخطة من اللورد كرومر

وأكد أن هذه الخطة رفضت من قبل الحكومة المصرية، كما أن اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني رفض أن يكون لليهود دولة في سيناء تشرف على قناة السويس وتشرف على أهم ممر ملاحي عالمي وتكون شوكة في حلق البريطانيين، مشيرًا إلى أنه يجب أن نفتح عيوننا وأذاننا على كل المخططات الإسرائيلية التي تتحدث عن سيناء.

أستاذ الدراسات الإسرائيلية سيناء لإقامة دولة إسرائيلية الحكومة المصرية اللورد كرومر

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