الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تنظم احتفالية لذكرى رحيل فريد الأطرش.. 21 ديسمبر

حفل ذكرى رحيل فريد
حفل ذكرى رحيل فريد الاطرش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

 

ومن المقرر أن تحيي الاحتفالية فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ونجوم الفرقة.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم أشهر وأهم الأعمال التي قدمها الموسيقار والمطرب فريد الأطرش على مدار مسيرته الفنية ومنها: “مش كفاية، قلبى ومفتاحه، محتار يا قلبي، ما يكونش ده اللى اسمه الهوى، دويتو يا سلام على حبى وحبك، بنادى عليك، يا بدع الورد، ليالى الأنس، علشان ماليش غيرك، إياك من حبى، روحى وروحك، يا ساعة، نورا، منحرمش العمر منك، دويتو ماتقولش لحد، موسيقى بنادى عليك”، وغيرها من الأعمال.

 

أسعار تذاكر حفل ذكرى رحيل فريد الأطرش

 

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر احتفالية ذكرى رحيل فريد الأطرش للجمهور على ثلاث فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 210 جنيهات.
الفئة الثانية بمبلغ 180 جنيها مصريا.
الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيها مصريا.

 

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى و الغناء العربي

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004  وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

 

يذكر أن الفنان الراحل قدم خلال مشواره الفني مئات الألحان والأغاني، فهو كان متعدد المواهب، وبدأت رحلته منذ الدراسة، عندما كان يذهب صباحًا للمدرسة وفي المساء يعمل بكازينو بديعة مصابني.


يشار إلى أن الموسيقار فريد الأطرش قد لقب بـ "ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وتوفي في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد أن ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن في مصر والعالم العربي، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا، وحصل على أكثر من 17 وسامًا وقلادة من معظم ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ما حصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

دار دار الاوبرا الأوبرا دار الأوبرا المصرية فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى و الغناء العربي حفل ذكرى رحيل فريد الأطرش فريد الأطرش

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