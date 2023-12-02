السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس.. الإثنين

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة ، حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة المغنيات تحية شمس الدين، مني رفلة، داليا فاروق، دينا إسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو وذلك بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة. 

 

يتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفنى منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالى لـ كاتالانى،  ادريانا لسيليا، كارمن لبيزيه  وكافاليرا روستيكانا لماسكانى  وفاوست لجاوند.

 

 

ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو واصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة علي التلوين واداء المهارات الصوتية؛ تألقت في اداء اوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الادوار الاخري، حصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر، نجمة علي ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الايطالية. 

 

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين

 

مغنية الاوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس ماريا كالاس الأوبرا دار الأوبرا المصرية خالد داغر

مواد متعلقة

الليلة.. نادر عباسي يقود حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير بالأوبرا

مسار إجبارى تحيى سلسلة حفلات بساقية الصاوى وتتبرع بعائداتها لصالح غزة

الأحد.. "واحد من الناس" يحتفل بأصحاب الهمم في عيدهم على قناة "الحياة"

بدرية طلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالسعودية

دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالسعودية

الشاعر خالد تاج الدين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالسعودية

طرح البوستر التشويقي لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي

القومي للسينما وصندوق التنمية يُنظمان أسبوعًا لسينما فلسطين

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة