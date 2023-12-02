الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس.. الإثنين

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة ، حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة المغنيات تحية شمس الدين، مني رفلة، داليا فاروق، دينا إسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو وذلك بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة.

يتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفنى منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالى لـ كاتالانى، ادريانا لسيليا، كارمن لبيزيه وكافاليرا روستيكانا لماسكانى وفاوست لجاوند.

ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو واصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة علي التلوين واداء المهارات الصوتية؛ تألقت في اداء اوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الادوار الاخري، حصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر، نجمة علي ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الايطالية.

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين