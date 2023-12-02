السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

المؤتمر
المؤتمر

شهدت مدينة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، تنظيم حزب مصر الحديثة مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى المحافظة.

حشود لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالنوبة 


وشهد المؤتمر الجماهيري توافد الآلاف من أهالى النوبة من جميع القرى النوبية التابعة لدائرة مركز نصر النوبة ليعلنوا تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل يوم 10 ديسمبر الجارى وتستمر على مدار 3 أيام.

IMG-20231202-WA0071
IMG-20231202-WA0071
IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_٢٣٠٣٢٨
IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_٢٣٠٣٢٨
IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_٢٣٠٥١١
IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_٢٣٠٥١١
IMG-20231202-WA0074
IMG-20231202-WA0074
IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_٢٣٠٣٠٥
IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_٢٣٠٣٠٥
نصر النوبة حزب مصر الحديثة دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهالى النوبة مؤتمر جماهيري

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس