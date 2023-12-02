مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

شهدت مدينة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، تنظيم حزب مصر الحديثة مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى المحافظة.

حشود لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالنوبة



وشهد المؤتمر الجماهيري توافد الآلاف من أهالى النوبة من جميع القرى النوبية التابعة لدائرة مركز نصر النوبة ليعلنوا تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل يوم 10 ديسمبر الجارى وتستمر على مدار 3 أيام.

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