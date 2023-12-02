باحث: التواصل المستمر من "الوطنية للانتخابات" مهم جدًا ويعكس الشفافية

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد عادل هيكل، إن التواصل المستمر من الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج أمر مهم جدًا.

وأضاف هيكل خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات وتواصلها المستمر لمتابعة تصويت المصريين في الخارج يعطي رسائل بأننا نشهد عملية انتخابية شفافة بها تسهيل كبير لحضور المواطنين.

باحث: الانتخابات تعزز الشعور الوطني لدى المصريين بالخارج

كما أكد أن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية أمر مهم جدًا يعزز الشعور الوطني لدى المصريين بالخارج.

وتابع: "هذا يوم مصر في العالم كله الناس كلها تشاهد تحركات المصريين من أجل اختيار رئسهم القادم، وهذا دافع قومي مهم جدًا".

وأشار إلى أن الوضع الإقليمي من الدوافع المهمة جدًا لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات، مؤكدًا أن المواطن يتحرك للتصويت لتأييد موقف دولته إقليميًا بغض النظر عن تصويته لأي مُرشح.