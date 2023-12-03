الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. "مقومات النجاح في النهضة الاقتصادية اليابانية" على طاولة "الحرية للإبداع" بالإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة تحت عنوان "قيم ومقومات النجاح في النهضة الاقتصادية اليابانية"، وذلك اليوم الأحد، في قاعة توفيق الحكيم، في تمام الساعة 7 مساءً، ويقدم الندوة الدكتور أيمن النحراوي، أستاذ وخبير الاقتصاد الدولي واللوجيسات.

وأوضح مركز الحرية للإبداع، من يقرأ في تاريخ اليابان سيدرك عمق وجودها في محيطها وتفاعلها، وأن ذلك مرجعه محصلة هائلة لسنوات طويلة من التأثير والتأثر، من التحدي والإستجابة، والتي تجلت أكثر ماتكون في النهضة الاقتصادية اليابانية التي وضعت اليابان في مصاف القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى اليوم.

وستتناول المحاضرة بالعرض والشرح لمقومات وعوامل النجاح في تجربة النهضة الاقتصادية اليابانية.

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الخميس.. أمسية لتأبين الشاعرة الراحلة شهدان الغرباوي بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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“المصريون والثقافة الانتخابية” ندوة بمكتبة الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعد مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية من أقدم المراكز الثقافية في مصر، وهوأول مركز ثقافي في الإسكندرية ويتبع صندوق التنمية الثقافية.

يهدف المركز، إلى أن يكون ملتقى لأهالي الاسكندرية من آدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواه في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

ويرجع بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا (وهو حاليا شارع صلاح سالم).

في عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الاثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.

مركز الحرية للإبداع النجاح توفيق الحكيم السياسة اليابان مصر

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