جمال المصريين في الكويت.. احتفالية في حب مصر بانتخابات الرئاسة (فيديو)

استعرضت الإعلامية لبنى عسل مشاركة المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث توافد المصريون بأعداد كثيفة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات.

وقالت عسل خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن المصريين في دولة الكويت المشهد ولا أروع، متابعة: "مفيش مكان فاضي وعلم مصر والفرحة على وجوه المصريين هناك، مفيش طابور الناس كلها مع بعض يحتفلون ببلدهم".

لبنى عسل: المشاركة في الانتخابات فرصة للمصرين بالخارجة للتعبير عن حبهم لمصر

وأكدت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة للمصريين في الخارج في التعبير عن حبهم لمصر وتنقل لنا طاقة إيجابية كبيرة جدًا.

وفي السياق، عبّرت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في الكويت، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن أجواء المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية في دولة الكويت أكثر من رائعة والجميع مصمم على التعبير عن رأيه والإدلاء بصوته.