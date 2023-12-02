السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأعلام.. المصريون بالنمسا يصوتون في انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

أقبل المصريون المقيمون في النمسا، اليوم السبت، بكثافة على اللجان الانتخابية في القنصلية المصرية هناك من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في النمسا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة، رافعين الأعلام المصرية وصور المرشح عبد الفتاح السيسي.

الجالية المصرية بمارسيليا تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وفي سياق متصل، بدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

 

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