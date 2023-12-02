السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوقفوا المذبحة.. مظاهرات حاشدة حول العالم تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات حول العالم
مظاهرات حول العالم

 شهدت العديد من المدن حول العالم، اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وشارك الآلاف في مظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

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وانطلق الآلاف خلال المظاهرة من ساحة الجمهورية وسط باريس، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

مظاهرات في لندن ترفع شعار “أوقفوا المذبحة”

كما خرجت عدة مظاهرات، اليوم، في 13 منطقة من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، تضامنًا مع الشع الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتجمع المشاركون وسط لندن وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة"، و"أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

وامتدت المسيرات في شوارع العاصمة إضافة إلى مدن أخرى مثل كامدن، وريدبريدج، ونيوهام، وإنفليد وهونسلو، وإيسلينجتون، ولويشام، وساوثوارك، وويمبلدون وتوتنهام.

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المئات يتظاهرون في النمسا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

وشارك المئات في تظاهرة نظمت في العاصمة النمساوية فيينا، تنديدا بالعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتضامنا معه.

وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار فورا وضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال على مجازرهم ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال.

ولوح المشاركون بالعلم الفلسطيني، ومرددين شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي مريب، رغم انتهاكات الاحتلال للمواثيق والقوانين الدولية.

مظاهرات في جاكرتا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي في غزة

كما شهدت العاصمة الأندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم السبت، مظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، وقتل المواطنين الأبرياء في ظل صمت دولي مريب ومنحاز لدولة الاحتلال.

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