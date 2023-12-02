السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد قادته فى غزة وإصابة آخر بجروح خطيرة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن جثته محتجزة في قطاع غزة.

كما ذكرت القناة 7 الإسرائيلية، مساء اليوم، إصابة جندي من لواء الناحال بجراح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة اليوم.

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كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

وسبق، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف عناصرها لغرفة قيادة واستطلاع للاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق تليجرام، مساء السبت: مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

كما أفادت بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين داخل مبنى في كمين مُحكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، لافتة إلى استهدافهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة.

وفي وقت سابق، أشارت كتائب القسام إلى استهداف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أفادت كتائب القسام باستهداف تحشدات للعدو في منطقة (كيسوفيم)، بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم.

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وذكرت القسام أن عناصرها تمكنوا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، من استهداف دبابة صهيونية بعبوة شواظ، ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.

كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105، واستهدفوا منزلًا تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات، وذلك في منطقة الشيخ رضوان.

وسبق، وأكد أمير قطر ضرورة وقف إطلاق النار، لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

جيش الاحتلال فرقة غزة قطاع غزة لواء الناحال كتائب القسام حماس

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