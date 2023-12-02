السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتحاد المصريين بالخارج: إقبال الناخبين من الجاليات المصرية فاق توقعاتنا بكثير

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

قال المهندس إسماعيل احمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن التواجد والمتابعة مع جميع القنصليات في العالم اعتبارا من مساء الخميس الماضي مع بداية التصويت في دولتي نيوزيلاندا وإستراليا وحتى أمريكا مساء أمس الجمعة.

وأضاف المهندس اسماعيل أحمد علي، أن الحضور كما توقعنا من خلال التحضير المبكر للانتخابات، وكان أكثر من المتوقع حيث كان اليوم حضور أكبر نظرا لأن الجميع يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لقيادة المنطقة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه؛ أعرب محمد ابو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن سعادته من المشاركة لدعم فخامة الرئيس في الانتخابات الرئاسية وقد كانت رسالة للمصريين بالداخل للمشاركة في الانتخابات التي تبدأ خلال أيام.

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وأضاف أبو العيش أن الانتخابات الرئاسية أظهرت وطنية الشعب المصري وحرصه على سلامة وأمن البلاد وتوجه رسالة للعالم أجمع تظهر حبنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله مصرنا من كل شر.

137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج القنصليات العالم نيوزيلاندا أمريكا المرشح عبد الفتاح السيسي

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