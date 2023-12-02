موعد انتهاء إيقاف فتوح وصبحي ومصطفى الزناري مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موعد انتهاء عقوبة الإيقاف بالنسبة للثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح بعد العقوبة التي تعرضوا لها في وقت سابق.

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق إيقاف الثلاثي لمدة شهر والتدريب المنفرد بسبب ما بدر منهم قبل مباراة زد في بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن عقوبة الثلاثي تنتهي يوم 7 ديسمبر المقبل بشكل رسمي ليحق لهم بعدها المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك بصورة طبيعية.

وأحال مسئولو الزمالك ملف مشاركة الثلاثي في المباريات والتدريبات الجماعية إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال ليتخذ القرار الأنسب له في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سوار الغيني غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

الاجتماع الفني

وعٌقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.