السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل المدارس التي لم تخصص كـ"لجان للاقتراع" إجازة في الانتخابات الرئاسية؟ التعليم تجيب

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يتساءل العديد من أولياء أمور طلاب المدارس التي لم تخصص كلجان انتخابية عن موقفهم من الإجازة متسائلين: "هل المدارس التي لا يوجد بها لجان انتخابية إجازة أم لا؟"، جاوبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي على هذا الأمر، وشددت الوزارة في تعليمات معممة على المديريات على التشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة انعقاد الانتخابات حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات.

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المصريون بالأردن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration

البريد الإلكتروني: [email protected]

واتساب رقم:

01004114672

01069613755

انتخابات إجراء انتخابات رئاسية المدارس موعد أجازة المدارس فى 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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