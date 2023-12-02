السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصرية أثناء تصويتها بالانتخابات الرئاسية في البحرين: "سعيدة بالمشاركة" (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية فى الخارج

أعربت سيدة مصرية مقيمة في دولة البحرين عن فرحتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قائلة: "فخورة بتنظيم السفارة وسعيدة بالمشاركة".

وشهد اليوم إقبالا كبيرا من المصريين المقيمين في البحرين على مقار اللجان الانتخابية  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في البحرين  إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

المصريون فى البحرين يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
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مصرية بفرنسا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية صورة عظيمة للشعب المصري بالخارج

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا أيام الجمعة والسبت والأحد وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

 

 

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

المصريون فى البحرين يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الانتخابات البحرين السفارة المصرية لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات

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