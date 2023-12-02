السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرات حاشدة فى باريس دعمًا للفلسطينيين فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بدعم مسيرات حاشدة في باريس، للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت دمرت قوات الاحتلال، 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

غزة قطاع غزة باريس القاهرة الإخبارية فلسطين

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مقطع فيديو يظهر استهداف الاحتلال الإسرائيلى منازل فى قطاع غزة

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