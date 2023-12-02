السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر بالقاهرة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالقاهرة، اليوم السبت، حبس المتهمين بالتنقيب عن الأثار في أحد العقارات القديمة،4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

أكدت التحريات قيام أثنين لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

نيابة الدرب الاحمر العقارات التنقيب عن الآثار حبس مصادرة المضبوطات

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