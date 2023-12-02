السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بأنبوبة أكسجين وكرسى متحرك.. مصرى بالكويت يصر على التصويت فى انتخابات الرئاسة

أحد المصريين المقيمين
أحد المصريين المقيمين في دولة الكويت

أصر أحد المصريين المقيمين في دولة الكويت على التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الجارية رغم ظروفه الصحية، وفقًا لما استعرضته قناة "إكسترا نيوز"، في مقطع فيديو.

ووصل الناخب المصري في الكويت إلى اللجنة على كرسي متحرك وهو حامل علم مصر بيده، وظهر خلال لحظة وصوله لمقار اللجنة الانتخابية على الكرسي ويساعده أبناء الجالية ويحمل جهاز تنفس، في مشهد مؤثر يحمل رسالة حب الوطن.

العملية الانتخابية خارج مصر 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة الكويت

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