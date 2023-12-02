السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل الجالية بفرنسا يكشف سر حرص المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات

عمر حشيش ممثل الجالية
عمر حشيش ممثل الجالية المصرية في فرنسا

قال عمر حشيش ممثل الجالية المصرية في فرنسا، إن المصريين في الخارج جسد ينبض بقلب الوطن الأم، فرغم برودة الطقس الشديد في فرنسا إلا أن الجالية المصرية حرصت على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون": "المصري في الخارج لا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء الوطن، لأنه يرى حجم التحديات والإنجازات، ويدركون أننا نمر بمرحلة حاسمة في عمر الدولة المصرية وفي محيطها الإقليمي".

ولفت إلى أن المصريين في الخارج لم يكن لهم حق الاستفتاء على الدستور، أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكنهم حققوا مكتسبات مهمة في السنوات الأخيرة، بداية من إنشاء وزارة معنية بشئونهم هي وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وتمثيلهم في المجالس النيابية والمبادرات المتعددة التي تطلقها الدولة، مما يعكس اهتمام الدولة برعاياها في الخارج.

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