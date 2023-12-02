السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"واجب وطنى".. أبناء الجالية المصرية فى تونس يشيدون بالإجراءات المتخذة لتسهيل التصويت

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في تونس

أشاد أبناء الجالية المصرية في تونس بالإجراءات المتخذة لتسهيل التصويت، باليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية. 

وقال مواطن مصري، إن عملية الاقتراع سهلة والسفارة قدمت جميع الخدمات. 

فيما أضاف مواطن آخر، أن اليوم نشهد عُرسا ديمقراطيا، وتنسيقا كاملا وهناك تنظيم جيد وناشد المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات للتحديد الجمهويرة الجديدة. 

وتابع مواطن آخر، أن العملية الانتخابية هذه المرة بها تنسيق عال وتنظيم جيد عن المرات السابقة، والمشاركة واجب وطنى. 

انطلاق اليوم الثاني من التصويت 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

الجالية المصرية تونس الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي واجب وطني التصويت انطلاق اليوم الثاني

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