نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات اللجان للانتخابات الرئاسية بالأميرية

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد المقار الانتخابية.

وقام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بالمرور على المقرات الانتخابية بنطاق حي الأميرية ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات من صيانة ونظافة الحجرات الانتخابية والتأكد من مراجعة الإنارة وصيانة النوافذ بكل حجرة ونظافة ورفع كفاءة الشوارع بمحيط اللجان والمقرات.

وشدد نائب المحافظ، على رؤساء الأحياء بالمرور على كل اللجان لتلافي أى ملاحظات حتى لا تمثل عائقا أمام المواطنين.

نائب محافظ القاهرة خلال متابعته للجان الأميرية

نائب محافظ القاهرة خلال متابعته للجان الأميرية

نائب محافظ القاهرة خلال متابعته للجان الأميرية