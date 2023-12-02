السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد أكثر من 100 مدنى فى مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم جباليا

مخيم جباليا
مخيم جباليا

استشهد أكثر من 100 فلسطيني، ظهر اليوم السبت، في مجزرة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو 100 مواطن استشهدوا جراء قصف صاروخي على بناية سكنية تعود لعائلة عبيد على رءوس ساكنيها في مخيم جباليا، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وهذه ليست المجزرة الأولى التي يرتكبها الاحتلال بحق الآمنين في منازلهم، والنازحين في مدارس الإيواء، سواء في جباليا، أو في أنحاء متفرقة في محافظات قطاع غزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ الليلة الماضية، على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة قصفه المناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

ودمرت طائرات الاحتلال مسجد عبدالله عزام، غربي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خان يونس، ودمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بين عفان، شمال القرارة.

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ليلة الهدنة.. 27 شهيدًا و93 مصابًا فى غارة للاحتلال على مدرسة بمخيم جباليا

حصيلة ضحايا المجازر الصهيونية

واستشهد 190 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، صباح أمس الجمعة، قبل أن يتخطى رقم الضحايا حاجز الـ250 شهيدًا بنهاية اليوم.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشالهم حتى اللحظة.

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"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابين في استهداف منزل بقطاع غزة

مجزرة جديدة الاحتلال مخيم جباليا غزة استشهد أكثر من 100 فلسطيني

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