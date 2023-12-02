السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن مجلس الشيوخ فشل في تمرير حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، بسبب الخلافات حول سياسة إنفاذ الحدود مع المكسيك.

وكانت هذه المساعدات تأتي على رأس قائمة مهام مجلس الشيوخ قبل العطلة الشتوية التي تستمر أكثر من أسبوعين وتبدأ منتصف ديسمبر الجاري.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن زعيم الأغلبية تشاك شومر أصر على أن طلب الرئيس جو بايدن بقيمة 106 مليارات دولار لتمويل إسرائيل وأوكرانيا، وإنفاذ القانون على الحدود، ومكافحة التعدي الصيني على تايوان، وتقديم المساعدة الإنسانية، يجب أن يتم تمريره "كحزمة واحدة".

txt

البيت الأبيض: تمرير حزمة مساعدات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار لغزة

ومع ذلك، قال زعيم الأقلية ميتش ماكونيل: إن الجمهوريين لن يقدموا أصواتًا للتغلب على عتبة الـ 60 صوتًا اللازمة لتمرير التشريع ما لم تتضمن الحزمة أيضًا تغييرات "جوهرية" في سياسة الحدود، وهو إنجاز لم يتم تحقيقه منذ أكثر من 30 عامًا.

ومع وصول هذه الجهود إلى طريق مسدود، حيث يواجه المشرعون خلافات حول التغييرات في نظام اللجوء، فإن الجمهوريين الذين انتقدوا بالفعل توفير التمويل المستمر لأوكرانيا، أصبحوا أعلى صوتًا في رغبتهم في رؤية حزمة المساعدات مقسمة إلى أجزاء منفصلة.

الأولوية لحماية الحدود

وقال السيناتور الجمهوري روجر مارشال لمجلة "نيوزويك": "كل واحدة من هذه القضايا مثيرة للجدل داخل كل مؤتمر. لا أرى أي طريقة قبل عيد الميلاد لنتوصل إلى حل لهذا الأمر. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالأولويات- الحدود، الحدود، الحدود. هذه هي أولويتي الأولى".

وقال مارشال: إنه لا يريد "الحديث" عن أوكرانيا حتى يتوصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن الحدود. ومع ذلك، في حين أن هذا يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، فإن مارشال يدرك أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق وقتًا، في حين أن تمرير التمويل لإسرائيل يمكن أن يتحرك بسرعة أكبر، نظرًا للكم الكبير من الدعم الحزبي المحيط بهذه القضية.

وكان الرئيس الأمريكي طلب في 20 أكتوبر الماضي عقب زيارة أجراها إلى إسرائيل في أعقاب بدء الحرب في غزة ردًا على  هجوم حماس المباغت لتل أبيب، مخصصات أمنية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، وقد توقع الخبراء أن يصطدم هذا المطلب بحالة الفوضى التي يشهدها الكونجرس.

txt

هل تنهى حرب غزة مسيرة بايدن السياسية وتخرجه من البيت الأبيض؟

مجلس الشيوخ حزمة مساعدات إسرائيل أوكرانيا سياسة إنفاذ الحدود

مواد متعلقة

متظاهر يشعل النار فى نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية بولاية جورجيا رفضًا للعدوان على غزة

الجارديان: معظم أنفاق حماس فى غزة "سليمة" ولم تتأثر بالقصف الإسرائيلى

الجارديان تكشف عن صفقة جديدة تحل محل اتفاق الهدنة الإنسانية لإنهاء حرب غزة

الاحتلال: استهدفنا مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

الاحتلال لسكان غزة: اتركوا منازلكم فورًا

بوليفيا تجدد دعمها المطلق للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب جنين

إصابات بالرصاص واعتقالات فى بيت لحم ونابلس

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

المستشار رضا السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدبي

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس