البيت الأبيض: تمرير حزمة مساعدات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار لغزة

جدد البيت الأبيض محاولته إقناع المشرعين بتمرير حزمة مساعدات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار (834 مليون جنيه إسترليني)، بما في ذلك أموال لإسرائيل وغزة، ومن المقرر أن يتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إحاطة سرية من كبار المسؤولين الحكوميين الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة رويترز، سيضم الاجتماع يوم الثلاثاء مديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ونائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان.

وواجه مشروع قانون جو بايدن معارضة منذ أن أرسله إلى الكونجرس الشهر الماضي.

كما وافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل، لكن استبعاد الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا يمثل نقطة شائكة في مجلس الشيوخ.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه والرئيس “في نفس الموقف” بشأن الإجراء الذي يربط المساعدات بكلا الصراعين.



لجنة حماية الصحفيين: 57 صحفياً قتلوا في النزاع حتى الآن



وفي سياق متصل، بلغ عدد المراسلين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا خلال الصراع بين إسرائيل وحماس 57 "على الأقل"، وفقا لتحديث نشرته لجنة حماية الصحفيين يوم الخميس.

وأرفقت المجموعة بتغريدتها خريطة متحركة توضح المواقع التقريبية للقتلى وكذلك أسمائهم.

وآخر ضحية مسجلة هو محمد معين عياش، وهو صحفي فلسطيني ومصور مستقل قُتل في غارة جوية إسرائيلية في 23 نوفمبر، مع 20 فرداً من عائلته، وفقاً لما ذكرته وكالة رؤيا نيوز الإخبارية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ومقرها عمان.

وتقول حماس إنها تحتاج إلى "ألف شاحنة" من المساعدات الإنسانية لدخول غزة كل يوم، بالإضافة إلى مليون لتر من الوقود يوميًا، وفقًا لصحيفة "هآرتس" نقلاً عن "مكتب الدعاية لحماس".

وقدمت المجموعة طلبها في بيان يوم الخميس، موضحة أن هذه الكميات هي الحد الأدنى اللازم لإعادة المرافق الأساسية في قطاع غزة إلى عملها، بما في ذلك المستشفيات ومطاحن الدقيق ومحطات الضخ ومحطة تحلية المياه والمخابز.

وتقول صحيفة هآرتس إن الإعلان يشير أيضًا إلى وجود "آلاف الجثث" تحت الأنقاض في غزة بعد أسابيع من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية الإسرائيلية، والتي لا يمكن انتشالها دون المعدات والوقود المناسبين.