الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشيوخ الأمريكى يبحث مساعدات إسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل

زعيم الأغلبية في
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن المجلس سيبدأ النظر في حزمة تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مشروع قانون للمساعدات حتى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل إجراءات أمن الحدود.

 كما بين شومر أيضا أنه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وقال شومر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملا أن يحظى ذلك بدعم الحزبين لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر"، وأضاف: "نأمل أن نجري تصويتا الأسبوع المقبل، نعم، هذه هي الخطة".

وطلب بايدن من الكونجرس الشهر الماضي الموافقة على تمويل بقيمة 106 مليارات دولار يشمل إرسال مساعدات لأوكرانيا لاستخدامها في حربها مع روسيا، ولإسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مسلحون تابعون لحركة "حماس"، إلى جانب تمويل لتعزيز الأمن على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

لكن الكونجرس لم يوافق على التمويل مما أثار مخاوف من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا على وجه الخصوص قد لا يتم تمريرها أبدا، لا سيما بعد أن أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون يتضمن إرسال مساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا.

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