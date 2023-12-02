"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابين في استهداف منزل بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بسقوط شهداء ومصابين في استهداف منزل بمنطقة الفالوجا بمدينة غزة.

وكانت “القاهرة الإخبارية”، أعلنت عن سقوط عشرات الجرحى من الأطفال والنساء في قصف لدير البلح وسط قطاع غزة.

الاحتلال يطالب سكان شمالي القطاع بإخلاء منازلهم

وكان الجيش الإسرائيلي، طالب سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.

وطالب الجيش بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.