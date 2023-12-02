السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمركز فايد بالإسماعيلية

أنت الحياة
أنت الحياة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، مبادرة "أنت الحياة" صباح اليوم، بمركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد والتي شملت فعاليات مختلفة بالتعاون مع 9 وزارات مختلفة؛ لخدمة أهالي مدينة فايد، وذلك بحضور محمد جمال، منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة "حياة كريمة"، وحازم الصياد، مسؤول متابعة مركز فايد وعدد كبير من المتطوعين.

تفاصيل المبادرة 

وشملت المبادرة قوافل طبية مقدمة من جامعة قناة السويس للكشف بالمجان وأشعة وتحاليل بالمجان وصرف الأدوية بالمجان أيضًا مع تنظيم قوافل للحالات الإنسانية التابعة لمؤسسة "حياة كريمة" وعمل أبحاث للمستحقين من تسقيف منازل وسد دين غارمات واقامة مشاريع صغيرة للمستحقين (تمكين اقتصادي).

وشملت أيضًا فعاليات رياضية وملتقى توظيفى من وزارة الشباب والرياضة، كما تم إقامة مسرح عرائس للأطفال من وزارة الثقافة وتوعية للسيدات ومعرض كتاب وورش عمل حرفي.

وشملت أيضًا المبادرة ورشة عمل توعوية للكبار من صندوق مكافحة المخدرات وطبيب استشارى لمكافحة وعلاج الإدمان وملتقى توظيفي من مجمع عمال مصر وقافلة الغارمين مُقدَّمة من مؤسسة "مصر الخير"، وقافلة امتحانات فورية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن للكبار من صندوق مكافحة المخدرات صرف الادوية بالمجان

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