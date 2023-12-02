انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمركز فايد بالإسماعيلية

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، مبادرة "أنت الحياة" صباح اليوم، بمركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد والتي شملت فعاليات مختلفة بالتعاون مع 9 وزارات مختلفة؛ لخدمة أهالي مدينة فايد، وذلك بحضور محمد جمال، منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة "حياة كريمة"، وحازم الصياد، مسؤول متابعة مركز فايد وعدد كبير من المتطوعين.

تفاصيل المبادرة

وشملت المبادرة قوافل طبية مقدمة من جامعة قناة السويس للكشف بالمجان وأشعة وتحاليل بالمجان وصرف الأدوية بالمجان أيضًا مع تنظيم قوافل للحالات الإنسانية التابعة لمؤسسة "حياة كريمة" وعمل أبحاث للمستحقين من تسقيف منازل وسد دين غارمات واقامة مشاريع صغيرة للمستحقين (تمكين اقتصادي).

وشملت أيضًا فعاليات رياضية وملتقى توظيفى من وزارة الشباب والرياضة، كما تم إقامة مسرح عرائس للأطفال من وزارة الثقافة وتوعية للسيدات ومعرض كتاب وورش عمل حرفي.

وشملت أيضًا المبادرة ورشة عمل توعوية للكبار من صندوق مكافحة المخدرات وطبيب استشارى لمكافحة وعلاج الإدمان وملتقى توظيفي من مجمع عمال مصر وقافلة الغارمين مُقدَّمة من مؤسسة "مصر الخير"، وقافلة امتحانات فورية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.