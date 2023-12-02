السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون فى الكويت يهتفون "تحيا مصر" بثانى أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

إقبال كبير وفعال من المصريين بالخارج في الكويت على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني، وارتفع صوت الناخبين بجملة تحيا مصر، حيث شارك عدد ضخم من المواطنين بدولة الكويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل المشاركة فى حدث عظيم ينتظره آلاف المصريين بالخارج.
 

 يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.


تسهيلات أمام المصريين بالخارج للإدلاء بالتصويت 

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، ما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كل الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، التى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

مقاطع فيديو تبرز مدى اهتمام المصريين بالخارج بالمشاركة فى الانتخابات

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات تبرز مدى الاهتمام بحرية الرأى والتعبير عن الرأى بمنتهى الشفافية والموضوعية.

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