السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالإسماعيلية لدعم السيسى ( فيديو )

مؤتمر حزب حماة الوطن
مؤتمر حزب حماة الوطن بالإسماعيلية

نظمت أمانة محافظة الإسماعيلية بحزب حماة الوطن، لقاء جماهيريا بمركز القنطرة غرب، بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل غير المحدود للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لمصر داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من كافة فئات المجتمع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

حماة الوطن محافظة الإسماعيلية الإسماعيلية

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