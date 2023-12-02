زحام أمام السفارة المصرية بالبحرين في ثاني أيام انتخابات الرئاسية (فيديو)

شهدت القنصلية المصرية بدولة البحرين، إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج إلى المقار الانتخابية المقرر الإدلاء بأصواتهم فيها، خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث تواصل الجاليات المصرية المتواجدين داخل مملكة البحرين، توافدهم، رافعين الأعلام المصرية ولافتات تأييد لمرشحهم.

وشهد محيط اللجان تواجد الشباب والفتيات وكبار السن المترددين إلى القنصلية المصرية، للاقتراع بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات رئيس دولتهم، معربين عن سعادتهم للمشاركة فى الانتخابات.

وسادت أجواء العملية الانتخابية أمام السفارة بتشغيل الأغاني المصرية الوطنية، لحث المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية داخل البحرين، وسط احتفالات بالأعلام والورود وحفلات الرقص المتواصلة، فرحًا بهذا العرس الديمقراطي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثاني للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تفاصيل اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تليفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء غد الأحد.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

