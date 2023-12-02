اليوم.. حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعقد مؤتمرا جماهيريا بالاقصر

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا جماهيريا اليوم السبت بمحافظة الاقصر، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

وكان قد عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا أمس بمدينة سوهاج، شهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا مما دعى المرشح لبدء المؤتمر قبل موعده لتكدس القاعة والزحام الشديد بها.

جدير بالذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالاسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا.

غرفة عمليات المرشح فريد زهران تتابع عملية تصويت المصريين في الخارج

وأصدرت غرفة عمليات المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الاول امس الجمعة بشأن متابعت الانتخابات الرئاسية فى الخارج.

وقالت غرفة عمليات المرشح إنها تابعت عملية تصويت المصريين في الخارج منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم.

وأضافت فى بيانها انها تلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبيها في أكثر من ٢٥ دولة.

كما تلقت الحملة عدد من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر بنهاية كل يوم.