الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات حملة فريد زهران تصدر تقريرها الأول لمتابعة تصويت المصريين في الخارج

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الأول لمتابعة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة فى تقريرها الأول، إن غرفة عمليات الحملة تابعت عملية تصويت المصريين في الخارج منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم.

وأضافت ان الحملة تلقت صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبيها في أكثر من 25 دولة.

وأشارت الحملة إلى انها تلقت عدد من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

تناشد المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت 

وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

وانطلقت مساء أمس الخميس غرفة العمليات  لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران لمتابعة  تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.

وصرح المهندس باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن فريق العمل سيتم تقسيمه ل3 مجموعات وفقا لاختلاف التوقيت الزمني للدول.

وقال مدير حملة فريد زهران،  ان الحملة ستقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوفرة لفريق المتابعة، بالإضافة للتواصل مع السفارات ووكالات الانباء ووزارة الهجرة وإصدار تقارير متابعة يومية لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت.

المرشح الرئاسي فريد زهران المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية عملية التصويت

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