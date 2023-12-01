حضور جماهيري كبير بمؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران بسوهاج

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرا جماهيريا بمدينة سوهاج لعرض برنامجه الانتخابي.

شهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا مما دعى المرشح لبدء المؤتمر قبل موعده لتكدس القاعة والزحام الشديد بها.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

جدير بالذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالاسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا.

ومن المقرر أن يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا غدا السبت بمحافظة الأقصر

نعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري

ورحب المرشح الرئاسي، فريد زهران، بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، مشيرًا إلى أنها خطوة تعد إشارة قوية إلى تلاحم القوى السياسية في بلادنا، رغم اختلافاتها الإيدلوجية، من أجل بناء مستقبل أفضل.

وثمن زهران دعم الحزب الليبرالي لحملته الرئاسية تأكيدًا على التفاف القوى الوطنية حول رؤيتنا لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

وعبر عن امتنانه العميق للهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري لموافقتها على مشاركة ممثلين منها في الهيئة الاستشارية لحملته الرئاسية، وقال إن تواجد شادي العدل ونادر شكري، من الوكلاء المؤسسين للحزب، يشكل قيمة مضافة للحملته

وأكد زهران أنه يعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ويتطلع إلى تعزيز التعاون الفعّال مع الحزب الليبرالي وكل القوى السياسية الراغبة في خدمة مصر وشعبها.