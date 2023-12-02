السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بهتافات تحيا مصر.. المصريون بـ أبوظبي يصوتون في انتخابات الرئاسة 2024

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في الإمارات

احتشد العشرات من الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة أمام مقر السفارة المصرية في أبوظبي، للادلاء بأصوتهم اليوم.

وتعالت أصوات الهتافات المصرية حيث ردد أبناء الجالية المصرية “تحيا مصر.. تحيا مصر” معبرين عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني. 

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثاني للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت بالخارج فى بث مباشر مع السفارات والقنصليات

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تفاصيل اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تليفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء غد الأحد.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

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