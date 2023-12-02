الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة: ندعو لتسمية جرائم الاحتلال فى غزة بـ"الإبادة"

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة استمرار الانتهاكات وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، حسب بيان لها اليوم السبت، أننا نطالب الأمم المتحدة بالتحرك والتحذير من الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بغزة، ونطالب المدعي العام للجنائية الدولية بزيارة غزة وتحريك دعوة ضد المسئولين الإسرائيليين.

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة إلى تسمية الجرائم التي يمارسها الاحتلال في غزة بجرائم إبادة.