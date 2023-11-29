الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر لها موقف ودور تاريخى تجاه القضية الفلسطينية

الدكتور جهاد حرازين
الدكتور جهاد حرازين

قال الدكتور جهاد حرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرّته الأمم المتحدة وصدر به القرار رقم "181" الداعي إلى إيجاد الدولتين، فإنه لا بد أن يتم إبراز المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا من النكبة والاحتلال. 

وأضاف الدكتور جهاد حرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم فقط يرفع شعار التضامن، وهناك فرق بين من يرفع شعارات للتضامن مع القضية الفلسطينية ومن يعمل على ذلك، مؤكدًا أن مصر لها موقف ودور تاريخي وكبير تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن مصر لها تاريخ مشرف بالعديد من الإنجازات والمكانة الكبيرة التي حظيت بها لدى الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه أصبح هناك قناعة بأن مصر وفلسطين واحد ومصر دائمًا مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية لجانب الإسرائيلي إيجاد الدولتين

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