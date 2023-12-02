السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصري للتأمين" يصدر نشرته الأسبوعية عن ندوة إعادة التأمين الزراعي

الندوة التدريبية
الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي

جاءت نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع حول الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي التي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re، بحضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، ومن الهيئة العامة للرقابة المالية ومن سوق التأمين السودانى يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر2023.. وقد جاءت الندوة تحت عنوان “التأمين وإعادة التامين الزراعي في إفريقيا”.

عرض المادة العلمية خلال الندوة ديباك كومار، رئيس القطاع الزراعى للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، وبدأ بمقدمة عن أهمية الزراعة في إفريقيا، حيث تعد الزراعة مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص (2/3 مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة)، ويأتي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من خلالها.

وانتقل كومار للحديث عن التأمين الزراعي، موضحًا أن حجم أقساط التأمين الزراعي فى القارة بلغ حوالى 300 مليون دولار فى 2020، كما استعرض منتجات التأمين الزراعي والتي من أهمها:

- تأمين المحاصيل الحقلية

- تأمين الماشية

- تأمين مزارع الأحياء المائية تأمين السلالات الأصيلة - الخيول

- تأمين الغابات

وخلال الندوة أيضًا تم إلقاء الضوء على تجربة دولتى المغرب والهند في التأمين الزراعي، حيث تم استعراض التغطيات التأمينية المقدمة وآلية التسعير وبرامج إعادة التأمين التي يتم تقديمها في هاتان الدولتان، كما تم أيضًا إلقاء الضوء على كيفية استخدام الحلول التكنولوجية فى التأمين الزراعي والتي من أهمها:

-تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل

- تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

- الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.

وفي ختام الندوة التدريبية تم تسليم الشهادات الخاصة بالحضورلجميع المشاركين.

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