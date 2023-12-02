"المصري للفكر والدراسات": رصدنا إقبالا واسعا على تصويت المصريين بالخارج

قالت آلاء برانية، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مركزهم رصد إقبالا واسعا من الناخبين المصريين بالخارج على المقارات الانتخابية، واليوم نشهد إقبال بشكل أكبر لأن السبت والأحد إجازة في بعض الدول الأوروبية.

وأضافت برانية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت: “رصدنا معدلات أعلى نسبيًا في تمثيل فئة الشباب من الناخبين، وتواجد متميز لذوي الهمم والسيدات وكبار السن”.

لم نشهد حتى الآن أي خروقات في الانتخابات

وتابعت: “لم نشهد حتى الآن أي خروقات في الانتخابات للمصريين بالخارج في المقارات المعلنة بـ 121 دولة، حيث أننا نشهد مشاركة واسعة من المصريين، ومعدلات أعلى نسبيًا من الانتخابات الرئاسية السابقة مقارنة بنسبة المشاركين من الخارج، ونأمل زيادة الإقبال خلال اليومين المقبليين”.

ولفتت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك تحديات لوجيستية موجودة حتى الآن، منها قلة عدد المقارات مقارنة بعدد الناخبين.