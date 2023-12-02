"بلدى وحشتنى".. مغتربة مصرية تبكى بالدموع أثناء تصويتها بالانتخابات الرئاسية فى البحرين

تحدثت سيدة مصرية مقيمة في دولة البحرين وهى تبكي بالدموع حول مشاركتها في الانتخابات الرئاسية في ثاني أيام الاستحقاق الدستوري، قائلة: "أنا مصرية واتحرمت من مصر ووحشتني، إنتوا في نعمة مش حاسين بيها، أنا هاجرت إلى البحرين منذ عام 1967".

وأضافت، في فيديو لها، أنها جاءت اليوم لتشارك في الانتخابات الرئاسية، وبعثت برسالة لجموع المصريين بالخارج والداخل قائلة: "مصر حبيبتي وربنا يحميها".

ودعت السيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنجاح والسداد، مؤكدة أنها صوتت له اليوم خلال الانتخابات.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج أمام اللجان الانتخابية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج. فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في ثانى أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع، إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت الهجرة أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وتابعت الوزارة أنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415