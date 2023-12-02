حبس 3 عاطلين ضبطوا بـ7 كيلو حشيش في النزهة

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش، بعد ضبطهم وبحوزتهم 7 كيلو جرامات من المخدر في منطقة النزهة.

وضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وزنت 7 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنهم كانوا يستعدون لتوزيعها على عملائهم.

تولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.