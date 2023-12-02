السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين ضبطوا بـ7 كيلو حشيش في النزهة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش، بعد ضبطهم وبحوزتهم 7 كيلو جرامات من المخدر في منطقة النزهة.

وضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وزنت 7 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنهم كانوا يستعدون لتوزيعها على عملائهم.

تولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نيابة شرق القاهرة مخدر الحشيش منطقة النزهة مديرية امن القاهرة مواد المخدرة

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